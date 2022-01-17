新北市中和警分局警員協助民眾排解事故。（中和警分局提供）

休旅車拋錨卡路中央 員警協助推車解窘境。

新北市中和警分局景安派出所巡佐胡鉦彬、警員陳汕杰正16日在景安捷運站前擔服165守望勤務，勤務中發現一輛自小客車開啟雙黃燈停駛在中和區景平路361號前馬路中央，且2名女性乘客下車揮手引導後方車輛閃避，員警見狀便立即上前查看，詢問駕駛後得知自小客車於行駛中突然熄火，無法發動。

警方表示，景安捷運站周邊為交通要道，且景平路為中和區主要幹道之一，假日下午時段，車流量大，車輛停放道路中央恐造成交通壅塞，若後方車輛高速行駛閃避不及容易發生事故。

員警立即請駕駛將自小客車排至空檔後控制方向盤，並與乘客一起將拋錨車推至路旁停放，員警確認駕駛已聯絡道路救援後才恢復守望勤務。駕駛表示車輛拋錨在大馬路中央內心十分慌張，不得已還請2名女性乘客下車幫忙指揮後方來車避免發生事故，還好員警及時出現救援，原本驚慌失措的心都安定了下來，非常感謝警方的幫忙。

中和警分局呼籲，春節假期將至，車輛行駛前應先做好車輛檢查，避免行駛中發生車輛熄火或拋錨情事，車輛做好萬全檢查，才能快樂出遊，平安回家。