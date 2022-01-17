第十屆「台新銀行名人慈善配對賽」16日舉辦，現場邀請到多位高球名將參與，這項台新多年的傳統比賽，由高球選手與受邀的台新銀行財富管理客戶共同切磋球技，共享擊球樂趣，場面十分熱絡。

台新銀行表示，這次配對賽邀請包括台新長期贊助的世界球后曾雅妮，及剛拿下2022年日立盃冠、亞軍的選手蔡佩穎、錢珮芸，還有高球女將陳之敏、劉嬿等多位優秀選手一同參加。

台新金控董事長吳東亮在致詞表示，感謝客戶一路以來的支持，也很開心越來越多新朋友加入，與台新銀行球敘同時貢獻愛心。台新也長期支持體育發展，長期贊助國內女子高爾夫球選手。連續四年冠名贊助台灣最大型的女子路跑活動「Taishin Women Run」、長期贊助HBL高中聯賽，及2020年起冠名贊助職業籃球隊福爾摩沙台新夢想家等，致力結合體育與公益，持續推廣、深度關懷體壇發展。

台新銀行說明，該行公益慈善基金會長年舉辦「您的一票，決定愛的力量」，幫助有需要的社福團體，傳遞愛的力量。每年台新的理財客戶與同仁也參與捐款等多項善舉，累計10年間，共募集超過8000萬元善款。

台新銀行更期盼能每年持續舉辦「台新銀行名人慈善配對賽」，結合運動與慈善，延續充滿歡樂與愛心的傳統，也期勉台新支持的優秀選手於國內發揮實力，屢創佳績。