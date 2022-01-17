一群在山間練琴、拉琴的孩子們長大了。親愛愛樂成立至今14年，最初是音樂老師王子建與妻子陳珮文兩人的夢想，他們在南投親愛村推動音樂教育，成立弦樂團，並相信總有一天孩子們能拉琴、寫曲子，如今夢想成真，近期將推出的音樂劇《Lawa的彩虹橋》，就是孩子們的創作。

王子建表示，這兩年因為疫情，幾乎沒有演出機會，「不知不覺我們好像離開舞台很久，但其實在孩子們的生活裡，音樂未曾離開過，他們全心全意投入創作，長年累積的能量在這時候爆發出來。」

陳珮文表示，一路看著孩子們成長，到能站上舞台演出，「他們一點一滴的努力，從什麼都不會到演奏、編曲，現在也寫出動人的曲子，這樣的進步超乎我想像，真的很棒。」

《Lawa的彩虹橋》故事描述一個叫做Lawa的小孩，從小跟祖母Yaki相依為命。有天祖母生病了，Lawa決定鼓起勇氣走進魔鬼森林尋找傳說中的生命之泉，因而展開了一連串冒險的歷程。

公關長熊其娟表示，全劇以音樂說故事，「曲子都是孩子們一手包辦，觀眾順著音樂起伏，走入故事情境，他們用聲音塑造場景，有暴風雨、土石流，還會模仿動物聲音，描述打雷時，還一面拉琴，一面跺腳，讓人身歷其境。」

熊其娟表示，樂團的孩子年紀範圍很大，「從國小到大學生都有，大學生是早期就參加的孩子，他們後來考上音樂系所，繼續與音樂為伍，還有人獨當一面，學會駕駛中型巴士，可以載著大家和樂器，一起上山下海表演。」《Lawa的彩虹橋》演出將於2月12日至9月18日在全台巡演。