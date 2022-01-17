中國上季經濟成長率優於預期，以及在反映一連串的企業消息後，周一歐洲股市早盤小漲，泛歐STOXX 600指數目前漲0.4%，報483.07點。

基本資源股上漲0.75%，漲幅領先。居家用品類股下跌0.7%。

中國最新公布的國內生產毛額（GDP）數據在稍早前影響亞洲市場，也將反映在歐洲市場的表現上。

中國去年第四季GDP年增4%，優於市場預期的年增3.3%。去年全年GDP成長8.1%，優於市場預估的8%，並創下10年新高。

在歐洲市場，投資人亦關注兩條重要企業消息。

瑞士信貸捲入另一起醜聞，其董事長Antonio Horta-Osorio在違反防疫隔離規定後辭職下台。受此打擊，瑞士信貸目前股價下跌約 1.7%。

外媒報導聯合利華可能調高對葛蘭素史克（GSK）消費品部門的收購價碼。葛蘭素史克上周末證實已拒絕聯合利華對自家消費者部門的出價。消息人士透露，聯合利華出價500億英鎊（約684億美元），但葛蘭素史克認為這個價碼過低。。

目前聯合利華大跌逾6%，葛蘭素史克漲逾5%。

在個別市場方面，英國富時100指數目前漲0.67%，德國DAX指數漲0.35%，法國CAC 40指數漲0.47%，義大利富時MIB指數漲0.39%。

市場亦關注最近在布魯塞爾舉行的歐元集團財長會議。周一將發布的經濟數據包括義大利12月消費者物價指數和歐元區12月通膨率終值。

周一（1月17日）美國適逢馬丁路德金恩紀念日，美股休市。