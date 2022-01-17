2022澳洲網球公開賽17日點燃會內賽戰火，女單冠軍衛冕者大坂直美首戰6比3、6比3直落二橫掃哥倫比亞歐索里歐（Camila Osorio），打出好的開始。

大坂直美曾於2019年、2021年澳網奪冠，去年因為心理健康因素下半年在美網第3輪出局後就暫時休息，世界排名稍稍下跌，今年初回到賽場，澳網排進女單第13種子，首戰狀況還不錯，她說：「能夠回到澳洲出賽，總是感覺很特別。」

對於2022賽季，上周大坂直美提到自己有兩個目標，就是場上場下都能沈著冷靜面對並享受比賽，從比賽中遇到麻煩時她不會摔拍或流露不開心的心情、而是一笑置之可以看得出來，這段期間休息給她帶來不少幫助，她表示：「過去我總是容易沮喪，但現在，我來到這裡是因為我想來，也找到箇中樂趣，我會在還能享受的時候盡情享受網球。」

而澳網開打首日就有冷門，大會女單第18號種子、去年法網女單8強高芙（Coco Gauff）遭到中國大陸正妹選手王薔6比4、6比2擊敗，王薔則是繼2020年澳網擊敗過美國名將小威廉絲（Serena Williams）之後，生涯在墨爾本公園再度扳倒知名選手，也是個人生涯第一次取勝世界排名前20好手。

王薔是2014年仁川亞運網球女單金牌，實力、外型兼具，賽後她表示：「去年我兩次輸給高芙，我只是全力以赴，並全神貫注在比賽中。」