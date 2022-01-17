寶寶爆哭找媽媽，這豬隊友成偷窺幫兇！1名父親因為妻子正在洗澡，由他獨自照顧孩子，但孩子因看不到母親不斷爆哭，他最後在萬般無奈與慌亂下，只好將嬰兒抱到「廁所的小窗戶」上，讓嬰兒透過小窗看著媽媽，孩子瞬間成了偷窺犯，母親則傻眼拍下這1幕。

1名網友在臉書「爆廢公社」分享多張照片，照片中是1名嬰兒裹著厚重衣物「靠在廁所小窗戶」望向裏頭，嬰兒身體兩側還有1雙手，疑似是遭人抱起放在窗戶邊；原PO則透露原來這全是1名父親想出的「止哭」妙計，因為當時嬰兒的母親正在洗澡，但嬰兒因看不到母親不斷哭鬧，父親沒辦法只好做出此舉。

父親因為妻子正在洗澡，他獨自照顧孩子，但孩子因看不到母親不斷爆哭，他最後只好將嬰兒抱到「廁所的小窗戶」上，讓嬰兒透過小窗看著媽媽。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

當下該名母親看到這1幕拍下照片，原PO分享照片笑說「父親在萬般無奈以慌亂下，只好將嬰兒帶到浴室並打開窗戶，讓孩子看著母親洗澡，這才停止了哭鬧」；其他網友看到著有趣1幕紛紛留言「連洗澡一點點的時間也要被剝奪」、「享受偷窺的樂趣嗎？」「從小就懂看」、「家裡浴室沒開窗怎麼辦」。

也有網友留言說「原來還有這招」、「我家是爸比帶寶寶破門進入坐在馬桶蓋上監視媽咪」、「搖滾區」、「無時無刻監視妳」、「+1我們家爸爸也是這樣，當媽就變很厭世」、「可以用寶寶視角知道寶寶在看什麼嗎？」