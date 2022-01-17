去(110)年10月15日分別在台南市2處彩券行開出大樂透頭獎，每注各得獎金0.82億元，今(17日)到期，中獎人趕在最後一刻終於現身，原來2注中獎人是同一人，而且是「女生」，等於一個人中了1.64億元。

這2注中頭獎的大樂透是去年10月15日分別在台南市安南區的「財神發公益彩券商行」以及「錢來旺彩券行」開出，均分後每注各得獎金0.82億元，兌獎截止日為今日，台彩表示，中獎人已進線台彩公司，並已協助完成兌獎程序，這2注頭獎為同一人，購券方式均為自選號碼搭配多期投注。

據指出，原本在今日下午3點半銀行營業時間結束時，台彩一度以為這2注頭獎獎金要充公，沒想到得主趕在最後一刻出現，台彩公司也已協助完成兌獎程序。

除了今日到期的這2注頭獎獎金，另外還有一注去年10月26日在台中市潭子區「鑫好運彩券行」開出的1億元頭獎，最後的領獎期限到本月26日，中獎人也尚未現身。

根據台彩稍早提供這3筆頭獎的中獎彩券買法，台南市安南區「財神發公益彩券商行」所售出的中獎彩券是以自選方式，搭配多期投注，購買金額共1,000元；台南市安南區「錢來旺彩券行」賣出的中獎彩券也是自行選號，搭配多期投注，總購買金額2,000元；台中市潭子區「鑫好運彩券行」所開出的1億元頭獎，則是電選一注50元即中獎。