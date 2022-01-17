有意參選台東縣長的賴坤成17日邀請郭子乾、無雙樂團等人，透過直播幫農民賣鳳梨釋迦。（莊哲權攝）

有意參選台東縣長的賴坤成17日邀請郭子乾、無雙樂團等人，透過直播幫農民賣鳳梨釋迦。（莊哲權攝）

賴坤成邀無雙樂團、郭子乾到台東直播 賣鳳梨釋迦。

有意參選台東縣長的民進黨籍前立委賴坤成，今天邀請「無雙樂團」及藝人郭子乾到台東以直播方式賣鳳梨釋迦，網美無雙甜喊「表演是其次，吃釋迦才是重點」，郭子乾則模仿行政院長蘇貞昌推銷又大又甜又美的鳳梨釋迦，希望不分黨派一起為農民賣釋迦。

台灣中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成與卑南鄉公所合作辦理「好釋成雙」促銷活動，透過網路平台以直播方式賣釋迦，特地請來無雙樂團3位美女在釋迦園旁以性感又傳統的方式演奏國樂，賴的藝人好友郭子乾則模仿蘇揆，以詼諧的口吻邀請大家一起來為台東的鳳梨釋迦衝、衝、衝。

「偽蘇揆」郭子乾說，賴坤成現在孤苦無依，要立委沒立委，要縣長沒縣長，賣釋迦卻是由他來擔當，賴坤成馬上接話說，他有邀立委劉櫂豪、縣長饒慶鈴，都因公務不克前來，賣釋迦應該不分黨派，他也藉機為好友賴坤成競選台東縣長宣傳。

賴坤成表示，鳳梨釋迦銷售通路受阻，衝擊到台東的釋迦農，為了要在短時間內賣出大量鳳梨釋迦，嘗試各種不同的管道，之前透過企業訂單「強迫推銷」，這次透過多媒體聯播方式，並邀請郭子乾、胡德夫、無雙樂團、阿修等網紅，希望在鳳梨釋迦產量高峰期，能衝高銷售量。

此外，台東大學、台東專科學校聯合了台東釋迦生產合作社等單位，完成鳳梨釋迦粉末化、益生菌等各類加工食品技術開發，17日舉辦「MIT台東優釋合作聯盟成立儀式」，縣長饒慶鈴感謝東大等運用生技工廠研發鳳梨釋迦多元高值化產品，期盼各界齊心助鳳梨釋迦產業發展。