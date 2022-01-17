嘉義市長黃敏惠（左）為嘉義市警察局科偵隊員警佩戴徽章。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠偕為新任警察局長王文澤、卸任警察局長黃建榮巡視數位科偵裝備。（廖素慧攝）

利用網路、手機等科技犯罪案猖獗，嘉義市警察局17日起在第一、二分局設立科偵小隊，並新增科偵人力，由市長黃敏惠為科偵隊員警授證「鯊魚」圖騰徽章，期勉發揮如鯊魚般敏銳犀利的能力來數位執法，新任局長王文澤、卸任局長黃建榮見證。

嘉義市警局表示，該局科偵隊原有7員，去年8月起透過筆試、面試甄選出員警培訓3個月，加強數位鑑識勘查、採證等能力及偵查技巧，有4名警員通過考核，加入科偵行列，這批生力軍將分發第一、第二分局偵查隊服務。

嘉義市警局科偵隊指出，全市平均1年約350件科偵案，以毒品、詐欺案最多，手機及網路鑑識偵防更形重要，最近偵破1起「假投資、真詐欺」案，嫌犯利用虛設太陽能板科技公司誘騙多名被害人，不法所得高達上億元。

這起詐騙案有許姓被害人陸續匯款各500萬元，共被騙約1000萬元，欲哭無淚；還有1名女子被騙300、400萬元，索討無門。