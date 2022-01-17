板橋高中高三學生以探討心理學拍攝一系列影片，在Youtube開「菩提心理健康空間」頻道。（板橋高中提供）

為增加青少年可運用的心理資源，板橋高中以生活中心理學的運用為主軸，開設「心理與生活」課程，帶領高三學生拍攝一系列心理學影片，並在Youtube頻道與臉書成立「菩提心理健康空間」，期讓讓更多青少年了解心理健康的重要性，並學會在生活中運用心理學，提升自己的身心健康。

板橋高中輔導室去年以提升青少年心理健康為主題，提出「菩提Mental Health Space」計畫，獲得新北市教育局第二屆新北創新教育加速器競賽進階級獎項。鑑於現今青少年慣於從網路獲取知識，故透過拍攝影片上傳網路平台，讓更多青少年學習到正確的心理學知識，並嘗試將這些知識運用於生活。

板橋高中表示，「菩提心理健康空間」頻道目前有30部心理學短片與微電影，含括學習策略的應用、人際互動技巧、心理疾病的認識與治療、陪伴與協助身心障礙者的方法等多元內容，適合不同年齡層的親師生觀看，每一部影片都是由學生自己寫腳本、拍攝與剪輯，學生也從拍攝過程中學習。

林懿真、呂芝芸、余欣蓉與陳品妤同學以「高中生如何看待憂鬱症」為主題，到西門町進行實地訪談，嘗試了解大多數青少年對憂鬱症的想法為何。陳品妤說，很多錯誤的網路資訊汙名化憂鬱症，造成憂鬱症患者不敢就醫或尋求幫助，希望透過影片，大眾能對憂鬱症有更多的理解，對憂鬱症患者不要存有偏見。

板中輔導主任陳慧珊表示，希望心理學課程未來可以繼續帶領學生進行自我探索與重視自己的心理健康，在青春歲月中接納夠好的自己，進而可以陪伴身旁的同學。指導老師楊悅恩也說，希望「菩提心理健康空間」頻道能幫助更多青少年認識心理學，並提升心理健康。