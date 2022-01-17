佳凌(4976)控告中揚光(6668)及其員工涉侵害公司營業秘密刑事附帶民事訴訟案件達成和解，佳凌表示，公司已與相關人士達成賠償和解，並撤回對中揚光電案件告訴，不過和解內容予以保密，受惠車載鏡頭出貨持續放量，且消費性電子及智慧家居產品持續成長，今年業績會比去年好。

佳凌前員工離職至中揚光電任職，由於該員工涉侵害佳凌公司營業祕密，遭佳凌控告，經過佳凌及中揚光協商達成和解。

佳凌表示，公司前員工現為中揚光電公司員工因涉侵害公司營業秘密之刑事附帶民事訴訟案件，相關案件包含臺灣臺中地方法院108年度智訴字第20號及109年度智附民字第18號刑事附帶民事案件，已簽訂保密之和解協議書，公司將依該和解契約書之約定，撤回對中揚光電案件之告訴，其他部分因涉及當事人機密，就和解內容予以保密。

佳凌專注耕耘車載鏡頭，挾公司長期在非球面模造玻璃技術優勢，在車載ADAS鏡頭及光達鏡頭等佈局逐漸發酵，目前6大自動駕駛系統廠有4家是佳凌的客戶，隨著車用ADAS滲透率提升，近兩年佳凌車載鏡頭出貨量穩定攀升，去年車用佔營收比重已達20%到30%。

佳凌2021年前3季稅後盈餘為2531萬元，遠優於去年同期虧損，每股盈餘為0.21元，累計2021年合併營收為16.22億元，年成長18.35%。

為因應客戶需求，佳凌也持續擴產，其中非球面模造玻璃設備去年初增加2台，年底將再增加2台，台中廠生產高階自駕車精密元件設備及自動化預計去年下半年到今年上半年投入，2022年到2023年將有高階自駕及光達元件製造組裝精密設備及無人設備產線投入，2024年嘉義廠也將啟動二廠建置，預估2025年完成，明年資本支出將達3億元。