女星劉品言最近因出演《華燈初上》「花子」一角而備受矚目，她也不時會透過社群平台分享生活點滴。劉品言今(17)日在IG限時動態自爆，說她認識了一個帥哥，本想誇他長相激似「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），卻因意外口誤說成「奶茶」，讓她瞬間超級尷尬。

劉品言今(17)日在IG透露小故事，自爆糗事「#今日最尷尬」，她說：「剛剛想委婉的誇獎一位剛認識的男子很帥，激似『甜茶』提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）」，沒想到意外發生，「但不知為何我說的是：『天啊～你長得好像奶茶喔！』」一秒讓自己陷入瞬間尷尬狀態。

提摩西夏勒梅人稱「甜茶」，是美法混血的「男神」級男星，劉品言本想用「甜茶」來形容對方的顏值高，沒想到脫口而出的竟是「奶茶」二字；這時男方幽默地接話了：「他不失禮貌的回我：『是樺達還是立頓呢』」讓劉品言只能刷一排爆笑臉自嘲：「我出口都成吃」，再加配一個雙手遮眼的圖案笑虧自己。

劉品言（言言）在《華燈初上》飾演酒家女「花子」一角，在劇情中遭硬上還被丟下車，讓她不堪哭訴：「我真的很努力掙扎了，但就是逃不掉。」人生好慘啊～（一起抱頭痛哭），當言言被懷疑是殺死楊謹華所飾演的「蘇媽媽」的真兇時，她則語帶神祕：「每個人都值得懷疑。」