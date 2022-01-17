出門在外，有些事情難免需要朋友幫忙，但有些人卻很不喜歡欠人情，有事情寧願自己扛。《搜狐網》命理專欄近日發文，點名天蠍座、摩羯座、射手座和雙魚座，這4個星座的人最害怕麻煩別人，所以一遇到問題就習慣獨自承擔，不會主動找人求助。

1、天蠍座

天蠍座害怕麻煩，也不喜歡欠別人人情，他們知道天下沒有白吃的午餐，一旦對方幫助自己，不管之後對方提出多離譜的要求，自己都必須因為欠下的人情債而答應，天蠍座對此感到非常心累，所以寧願獨自承擔所有事情，漸漸地就習慣了獨來獨往、不找人幫忙的生活。

2、摩羯座

摩羯座是12星座中最愛面子的星座之一，他們希望自己在各方面都是優秀的存在，所以就算眼前出現棘手、難解決的問題，他們也習慣掩蓋、不讓別人知道，雖然只要向別人求助，就可以快速度過難關，達到完美結局，但摩羯座偏偏不想，也不希望別人因為自己而受到牽連。

3、射手座

射手座的個性比較獨立，一直以來都秉持著「自己做的事要自己承擔」的原則，從來不會因為自己做錯事而連累別人，他們覺得這是一種缺乏道德的行為，不過射手座天生有「路見不平」特徵，所以看到別人需要幫忙的時候，仍願意主動上前給予幫助。

4、雙魚座

雙魚座個性較為善良，懂得站在別人的立場思考，所以當自己發生不好或難處理的事情，都會選擇默默承擔，因為他們害怕別人因為自己，而感到著急、生氣，甚至是受到牽連，這些事情都讓雙魚座無法接受，所以不管他們遭遇了什麼困境，都不太會主動抱怨，而是獨自在心裡消化。