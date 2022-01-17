群益金鼎證券與東吳大學共同開辦「資本巿場實務與操作」，17日舉辦「專題競賽期末成果發表會」，在激烈的成果發表競賽中，由雙方專業講師評選，提供高額獎學金以鼓勵獲獎傑出學生。群益團隊指出，希望透過本次產學合作及實務課程分享，提前使學生將理論與實務相結合，提升學生就業競爭力。

群益金鼎證券「產學合作」計畫於110年10月21日於東吳大學城中校區進行產學合作簽約儀式，簽署為期三年之「產學合作備忘錄」。群益金鼎證券董事長王濬智率領各部門高階主管親自參與，訂定為期近四個月的「資本巿場實務與操作」課程，傳授第一手市場實務經驗。

此外，日前也安排全體學員赴群益總公司進行企業參訪，讓學員能實地了解業界各部門業務內容及工作環境。群益團隊強調，一系列實務課程均由公司高階主管親自授課，帶領學員學習專業金融知識、業務開發、團隊合作、實務講解，讓同學在「學中做、做中學」，真正落實「教育訓練合一」，也期許學生在過程中發掘潛力、提昇自身含金量。

王濬智也勉勵學生應隨時留意並了解全球財經、政治時事，並加強語言能力、溝通協調能力，無論未來是否從事證券產業，都將是進入職場的重要技能。而透過這樣的產學合作，能讓學生將金融理論與實務進行整合，共同讓台灣大專院校學生整體金融水平顯著提升。

而他也鼓勵學生多方嘗試，以因應瞬息萬變的金融領域，才能在進入職場前擬訂目標勇往直前，並隨時隨地把握機會充實自己，時時有堅定的企圖心與熱情，以更廣闊的視野，為將來投入職場做好準備。

近年來證券業蓬勃發展，群益金鼎證券也重視人才培育與發展，與諸多學校金融相關科系、證券投資社團辦理企業參訪、見習計畫、產學合作計畫，促進學用合一，同時為公司帶入優秀人才、注入新動能；未來也將多面向的持續推動企業永續發展，逐步朝向ESG企業努力邁進。