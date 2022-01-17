隨著年紀增長，不少人常常忘東忘西，覺得自己記憶力大不如前，健忘的有點頻繁，不由得憂心忡忡。對此，營養師蕭瑋霖特別在臉書粉專PO文，分享飲食4關鍵，有助於增強大腦記憶力。

▍補充大腦營養

腦部有將近60％是由脂肪所組成，其中有一半是屬於Omega-3脂肪酸，所以補充大腦營養變得格外重要，可以多吃魚類、堅果類。

▍提高警覺

增加專注力，可以選擇咖啡因飲品來補充，但要注意不要喝太多，否則容易過度專注，導致「反應性疲勞」發生。⁡

▍放鬆心情

透過增加體內血清素水平，達到放鬆效果，蛋白質補充相較之下就變得很重要，而綠茶中的茶胺酸，也有助放鬆心情。

⁡▍保護大腦抗發炎

維生素E或是維生素C含量高的食材，像是芭樂、奇異果、橘子，可以幫助抗氧化；而花青素可以由苺果類水果中補充，也有類似功效；至於黃酮類植化素，則有助於增加學習及記憶力，可以從70％以上的黑巧克力來補充。

⁡蕭瑋霖提醒，透過特殊營養素的補充，可以提高大腦記憶，但是均衡飲食還是還是最重要的。