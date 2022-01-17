致佳科技公司湖口廠15日晚發生火警，警衛將1樓的化學品氟化氫，搬離至警衛室旁暫存區，因此未受火勢波及。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

致佳科技公司湖口廠15日晚發生火災，幸廠內化學品氟化氫及時搬離未受到波及，環保署環境事故專業技術小組與縣府環保局現場偵測揮發性有機物質檢測結果皆無異常，事故產生消防廢水均截流導入工業區汙水處理廠，縣府後續將督導業者完成環境復原與相關廢棄物後續處理。

環保局調查指出，15日晚致佳科技舉辦尾牙，廠內未運作，留守警衛發現火警受信總機鳴動，顯示火警發生位置為2樓製程區，便將1 樓化學倉庫內化學品氟化氫搬離至警衛室旁暫存區，因此未受火勢波及。

在火勢撲滅後，環保署環境事故專業技術小組於事故現場執行環境監測作業，現場使用 PID及五用氣體偵測器偵測現場揮發性有機物質，檢測結果皆無異常，事故所產生包含製程區含酸鹼的消防廢水，均截流導入工業區汙水處理廠，後續環保局將督導業者完成環境復原與相關廢棄物後續處理。

環保局根據業者說法初步判斷，火災發生地點為廠區位於2F製程區附近，是否為電線走火造成，需待消防局火調科調查鑑定後釐清，環保局持續在災後列管致佳科技，目前該廠周界空氣無異常情形，籲請附近民眾安心