大陸國家統計局最新發佈的資料顯示，去年12月大陸70個城市房價持續下降。房地產市場跌宕起伏，下半年市場出現降溫與房企財務危機。陸媒與外媒一致認為，大陸房價暴漲和開發商狂賺的時代已是一去不復返了，今後大陸房價只會在一個嚴控的區間內小幅上漲，這意味著中國房地產業將迎來一個漫長而痛苦的轉型期。

《環球時報》引述外媒報導稱，2021年底大陸房價下滑趨勢略有緩解，12月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比升2.6%，漲幅為6年以來最弱。12月房價環比下跌0.2%，較上個月的0.3%跌幅略為收窄。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進接受採訪時表示，從12月資料來看，整個行業「悲觀態勢略有遏制」。與11月相比，一線城市房價跌幅略有擴大，2、3線城市跌幅略有收窄，說明部分城市持續下跌態勢有所遏制，可解讀為行業一個積極信號，說明房價不會一味下跌或跌幅繼續擴大。

英國《金融時報》評論稱，當今的中國房地產市場，正處在極為關鍵的十字路口，是繼續穩定高房價，還是在房地產導向和住房模式上進行一場徹底的反思和變革，重新構建符合中國國情的房地產市場和住房供應新模式。大陸交通銀行國際控股首席策略師郝紅分析稱，中國房地產行業的轉型過渡大概需要5年時間，將是漫長而痛苦的，但一定會取得成功。

對中國恒大這樣的民營房地產開發商而言，轉型無疑更加痛苦。報導說，上周該企業剛剛避免境內債券發生首次公開違約。恒大集團是中國負債最多的房地產開發商，其財務狀況在過去一年裡一直困擾著中國房地產業和全球金融市場，大陸多家知名房企也都面臨流動性困難的狀況。

北京深高私募基金創始合夥人李凱分析稱，如果說過去10年是中國房地產的黃金時代，那現在它已經陷進鐵銹時代了。不過，中國不會允許如此重要的市場出現系統性風險，他們會讓問題「有序」引爆。

報導分析稱，房價飆升和房地產大亨舉債建設的日子將逐漸淡去，取而代之的將是一個更加沉穩的市場，在這個市場上，當局會迅速打擊投機狂潮，而房地產開發活動將由國有企業主導，即國營時代到來。鑒於許多開發商規模較小、品質較差，北京也希望推動行業整合，優勝劣汰。有業內人士證實，部分國企目前正在多方接觸核心城市的優質項目，市場上有很多項目都在談收購事宜。