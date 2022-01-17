新冠肺炎疫情升溫，加上期末考來臨，全台血庫再度告急，台南市建築界3大協會發起搶救血荒的捐血活動，號召民眾22日上午9時前往台南公園、和緯路捐血站、永福捐血站3處捐血響應公益，可獲連鎖量販店禮券。

台南市不動產開發公會、大台南不動產開發公會及臺南市建築經營協會近年積極投入公益活動，3方聯手17日在安平區號召捐血，是台南市建築業界首次舉辦捐血活動。

寒流來襲，台南市民眾近期捐血意願降低，血庫再鬧血荒，台南市建築經營協會理事長胡富文是捐血常客，他表示，這次活動分在台南公園、永福捐血站與和緯捐血站3地舉行，其中在台南公園捐血250CC，可獲3張全聯百元禮券，其餘兩地同血量贈送2張。另外贈送開運紅包袋與喜氣口罩。

台南公園為捐血主場地，現場並有免費的行動咖啡車，民眾捐血後可免費品嘗咖啡，主辦單位呼籲民眾踴躍響應捐血公益，「同島一命，搶救血荒」挽袖為社會加溫。