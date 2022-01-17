聲寶集團總裁陳盛沺17日指出，今年將是聲寶重要轉折年，龜山總部大樓完工、台南廠基地營運，將持續擴大中南部市占率，聲寶將由製造型企業轉型為服務型企業，因進口家電缺貨嚴重，訂單至到貨至少需一至二個月，衍生國產家電提高市占率的利基，家電業持續看好，聲寶今年目標營收追求20％成長。

聲寶去年營收89億元、年增16％，在處分資產挹注下，可望連續二年每股賺逾4元，17日旺年會採線上抽獎的尾牙，共提撥100張聲寶股票抽獎，最大獎為10張聲寶股票、市價約30萬元，總獎項合計千萬元，年終獎金去年2.2個月，提高為2.4個月，此外今年平均加薪3％。

陳盛沺表示，疫情下台灣疫情控制不錯，企業獲利好、配息佳，經濟榮景可望延續，也會帶動家電業需求，主力產品如冰箱、洗衣機、空調等都有不錯成長空間，因為年節尾牙旺季、企業加薪、家電缺貨等因素，今年1月營收有機會創下歷年同期新高。法人預估，今年本業每股稅前盈餘有機會上看2元。

陳盛沺表示，銅、鐵、塑料等價格都大幅上漲，家電已很長時間未漲過價，除了企業本身節省瘦身、維持費用率來應付變局外，雖不希望漲價、希望是最晚漲價的業者，但一些新功能、新機種訂價都會往上提價。

陳盛沺表示，今年對聲寶來說是重要的轉折年，龜山集團總部將於今年6月完工，關係企業如瑞智精密、東源物流等管理單位會集中辦公，提升管理綜效。台南廠已開始生產營運，成為南部最大基地，南貨北送運費，比北貨南送便宜，藉機擴大中南部市占率。此外，也會加速數位轉型的速度。

資產活化部分，龜山舊廠基地4萬坪土地已完成山坡地解編，正申請變更為產業園區，希望今年能過關，明年開始規劃，預計最多可興建18萬坪的辦公室、研發中心以及如住宅、旅館、商場等整體園區開發，總值估逾700億元，除了一部分出售外，另一部分自用或出租，吸引國際廠商前來進駐及投資。