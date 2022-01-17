涉侵害營業祕密案，中揚光（6668）和佳凌（4976）17日公告雙方已握手言和，除已達成和解外，另針對中揚光涉侵害佳凌科技營業秘密刑事附帶民事訴訟案部分，佳凌也已撤回告訴。

中揚光員工及其公司因涉及侵害佳凌科技營業秘密，遭佳凌提起刑事附帶民事訴訟，該案日前由臺灣臺中地方法院審理，針對此案，中揚光表示，該訴訟案中揚光已分別於108年10月16日及109年5月22日發布重大訊息揭露。案件審理過程中，亦曾委請律師處理訴訟程序，惟經協調後，中揚光順利與佳凌公司就侵害營業秘密相關案件，簽訂保密之和解協議書，雙方同意履行和解契約書之相關約定，並撤回相關訴訟案件。

針對前員工在轉職中揚光後，涉及侵害佳凌營業秘密之刑事附帶民事訴訟案件，佳凌亦證實，雙方已簽訂保密之和解協議書，佳凌將依該和解契約書之約定，撤回對中揚光案件之告訴，至於其他部分，因涉及當事人機密，將就和解內容予以保密，惟包括中揚光和佳凌均對外表示，此訴訟案對雙方的財務及業務均無重大影響。