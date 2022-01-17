新北市政府警察局刑事警察大隊新、卸任大隊長交接布達典禮，今（17日）下午5時在刑事警察大隊六樓禮堂舉行。（警方提供）

新北市政府警察局刑事警察大隊新、卸任大隊長交接布達典禮，今（17日）下午5時在刑事警察大隊六樓禮堂舉行。（警方提供）

新北市政府警察局刑事警察大隊新、卸任大隊長交接布達典禮，今（17日）下午5時在刑事警察大隊六樓禮堂舉行。（警方提供）

新北市政府警察局刑事警察大隊新、卸任大隊長交接布達典禮，今（17日）下午5時在刑事警察大隊六樓禮堂舉行，由新北市政府警察局局長黃宗仁親自到場監交，多位民代、協勤民力及地方仕紳到場觀禮，典禮隆重。黃宗仁除了對新任蕭瑞豪大隊長榮膺新職表達祝賀外，同時也對各位貴賓在百忙當中撥冗觀禮，表示由衷感謝。

為貫徹市長行動治理、前線管理、社區警政的治安理念，此次新任分局長、大隊長布達典禮，由黃局長一一到各單位親自主持。黃宗仁強調，各地區的治安特性不同，但都要靠「人」互相幫忙，就像是許多的警友、義警、民防、義交、守望組織與志工等五力齊發，以及每位新北市在地的居民，每一位居民都是社區警政的好夥伴，大家一齊努力，治安才會好。

原任黃大隊長於108年7月調任刑事警察大隊服務，迄今滿2年5個月，在黃大隊長卓越領導下，刑事警察大隊各項專案勤、業務能精益求精，多項績效名列前矛，期間破獲舘長槍擊案、查緝竹聯幫寶和會、破獲陸上最大宗海洛因磚1172塊，成效斐然，對治安貢獻良多，工作表現深獲各級長官肯定。

新任蕭大隊長為中央警察大學57期交通學系畢業，歷任內政部警政署刑事警察局偵查大隊隊長、南投縣政府警察局刑事警察大隊、屏東縣政府警察局刑事警察大隊大隊長、刑事警察局副大隊長及大隊長等重要職務，學、經歷非常豐富。蕭大隊長本次從刑事警察局拔擢調任新北刑大大隊長職務，以蕭大隊長的學識、經驗與敬業精神，必能領導所屬同仁在既有良好的基礎上，再創輝煌佳績。

黃宗仁表示，新北市位居大臺北都會區要衝，人口稠密、交通發達，治安環境複雜，期許蕭大隊長上任後，結合科技偵查，全力偵破各類重大刑案、聚眾鬥毆、毒品、詐騙等案件並能向上溯源，以提升新北市治安滿意度，讓新北市市民能夠生活安心、服務甘心、治安放心。