位於西北地區處於黃河中游的陝西省，簡稱陝或秦，又稱三秦，是現今大陸地理版圖的中心，省會是著名古都西安。陝西是中華民族及華夏文化的重要發祥地之一，有西周、秦、漢、唐等14個政權在陝西建都，陝西更是西北地區工農業最發達的省份。

西安市，古稱長安、京兆、鎬京、西京，緊鄰幾何中心。是特大城市、國家中心城市、關中城市群核心城市。是陝西省乃至西北地區的政治、經濟、文化、交通、醫療、教育中心。西安的歷史人文積澱極為深厚，是著名的文化及旅遊名城，在海內外知名度較高。其是中國歷史上第一個被稱為京的城市，擁有著3100多年的建城史以及1,077年的建都史。歷史上曾有包括周、西漢、隋、唐等在內的多個繁榮朝代在此建都，從而令西安見證了歷史上開放、外向、尚武、繁榮的頂峰時期圖景，並留下巨量遺存。西安目前有兩項六處世界文化遺產，也是陸上絲綢之路起點城市。西安主城區至今仍保留有完整的明代城牆及城門、護城河及橋、角樓、甕城、箭樓等設施，其中大部分為歷史原始遺存，少部分城門與牆體為後人所修葺。這次文化遊記的拍攝團隊走進了古都西安，探訪了十二大菜系的陝菜。

葫蘆雞是陝西省西安市傳統風味美食，食時蘸以花椒鹽面，皮酥肉嫩，香爛味醇，號稱“長安第一味”（圖朱明甫攝）

說起陝西菜又稱秦菜，以關中菜、陝南菜、陝北菜為其代表。陝西在文化發展史上具有重要地位，其烹飪發展可以上溯至仰紹文化時期。秦菜是中國最古老的菜系之一。他的形成發展對別的菜系或多或少都產生了一定影響。秦菜形成要從歷史追溯可到古父開拓周原開始。隨著其後周的強大，其飲食逐漸豐富。

德發長餃子-「荷塘月色」突破了傳統餃子的味道與形態，造型之豐富、色澤之清麗馳名中外，令海內外遊人讚不絕口（圖朱明甫攝）

陝西菜既有精雅的高檔菜，又有普通的中低檔菜；既包括一批傳統菜、仿古菜、創新菜，又包括眾多的素菜、藥膳菜等，還包括品類豐富、風味獨特的面點小吃。在周、秦、漢、唐時期是大陸的代表菜，也是五大風味菜系流派之一。陝菜區別於其他菜系的基本特徵：一是兼備黃河、長江兩大流域原生態物料和全國名產；二是擅長氽、熗、蒸、炒、燉等烹製方法；三是囊括辛辣、濃郁、清爽的滋味，酸辣、鮮香比較突出。經過幾千年的歷史飲食文化積澱，陝菜熱菜、涼菜菜品有800個左右，面點小吃品種在1000個左右。

牛羊肉泡饃是陝西省傳統風味小吃。素為西安和西北地區各族人民所喜愛，外賓來陝也爭先品嘗，以飽口福。（圖朱明甫攝）

此次拍攝工作得到了大唐博相府、西安飯店、春發生飯店、德發長酒店、同盛祥飯莊等餐飲名店的大力支持。攝製團隊拍攝了泡泡油糕、珠聯璧合、三皮絲、金線油塔、奶湯鍋子魚、葫蘆雞、葫蘆頭泡饃、辣子蒜羊血、金元寶、玉蝴蝶、荷塘月色、蔥爆羊肉、芝麻裏脊等多樣經典又富含創新的陝菜，採訪陝菜製作大師，展示陝菜的烹飪技藝和文化淵源。為了更加瞭解陝菜的文化淵源及人文連結，拍攝團隊還到大唐不夜城、古城牆等西安知名街區拍攝西安古都的城市面貌和人文風情。

探尋底蘊豐富的陝菜文化，僅用三天的時間拍攝，雖稍顯倉促，但在相關單位的用心協助下，卻不減拍攝團隊用心將富含深厚的古都文化底蘊的陝菜，透過鏡頭推薦給更多的臺灣民眾，現階段，世界各受疫情的影響，致使大多數人出行的不便，但希冀透過影片的傳達，將這些傳承已久的陝西飲食文化，原汁原味的呈現到大眾視野裡。