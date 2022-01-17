春節連續假期一連9天，公路總局第三區養護工程處因應龐大的返鄉及遊客人潮，針對南迴台9線金崙風景區、多良火車站等風景區易壅塞路段，規畫相關交通疏導、管制及配套措施，並規畫替代路線等，以提供充足之疏運量能。

第三養工處表示，返鄉高峰預估在1月28、29日2天，旅遊高峰則是2月1日至4日，2月5日和6日為收假高峰，已針對台東地區轄管省道，包括台9線金崙風景區、多良火車站、台9乙東49-1替代道路（台東市區）、初鹿牧場、金城武樹附近、台9線與台20甲線路口（池上街道）、台9線與東8-1線路口（關山街道），以及台11線小野柳、線水往上流、三仙台、八仙洞通往鄰近風景區易壅塞路段，規畫完成相關交通疏導策略。

民眾行駛替代路線時可遵循設置於轉向路口前的螢光黃綠色指引標誌及資訊可變標誌指示，避開較壅塞路段，前往目的地。

此外，針對台9線實施車道漸變措施，預計於北上（往台東）新路社區，初一至初二上午8時至下午3時實施，並視情況延長或解除，預計於南下（往楓港）草埔橋南端及雙流社區，初四至初六中午12時到晚間7時實施，視情況延長或解除。其次，對於春節連續假期期間的大型活動及旅遊熱點，也已規畫完成疏運路線。

第三養工處指出，公路總局「智慧化省道即時資訊服務網」查詢系統，提供省道即時路況影像與道路績效資訊，民眾可利用智慧型手機、平板電腦下載「幸福公路APP」，可提供省道即時交通資訊路況影像、路況最新消息等。