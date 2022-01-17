首闖四大公開賽男單會內賽的台灣好手曾俊欣，17日在2022澳網會內賽首日賽程登場，面對世界排名第100的德國選手歐特（Oscar Otte），曾俊欣奮戰將近兩小時，最終4比6、3比6、2比6無緣個人大滿貫會內賽首勝。

曾俊欣目前世界排名第187，獲得澳網官方提供一張亞洲外卡直進會內賽，是轉入職業後生涯第一次挑戰大滿貫單打會內賽，2019年他挑戰過溫布頓錦標賽男單會外賽，當時第一輪就飲恨美國選手湯米保羅（Tommy Paul ）。

才20歲的曾俊欣，職業網球生涯才剛起步，過去青少年時期在四大賽青少年組成績不錯，2018年就打進三戰四大賽青少年男單決賽，除了澳網屈居亞軍，溫布頓及法網都是冠軍入手，是台灣網壇史上第一位在溫網青少年組男單打封王的好手，2019年並勇奪世大運網球男單金牌，同一年轉入成人職業賽。

這場比賽開賽曾俊欣還在熟悉場地和大滿貫會內賽比賽氣氛，首個發球局遭到破發，但他很快也回破對手，將局數追到2比2平手，不過接下來歐特連下3局，讓曾俊欣陷入2比5落後，儘管曾俊欣再追回2局，可惜第10局自己發球局第三度被破，讓歐特先拿下一盤領先。

次盤中後段曾俊欣連兩個發球局不保，雖然中間一度破發對手，在多一個被破發的劣勢下，讓歐特取得兩盤領先聽牌；第3盤第5局曾俊欣再度先發球局失守，讓歐特取得局數領先，第7局曾俊欣再度被破發，歐特在邁向勝利的發球局很快取得40比0、3個賽末點優勢，以連下4局關門、結束這場歷時1小時55分鐘對抗。