農委會動植物防疫檢疫局17日表示，為有效打擊不法，經主動提供相關情資予雲林地檢署，並經該署布線調查並指揮內政部警政署刑事警察局偵查第六大隊、法務部調查局雲林縣調查站及縣市警調人員，動員超過上百警力，兵分20路，於1月12日會同防檢局、藥毒所及苗栗、臺中、彰化、南投、雲林、高雄等縣市政府人員，同步大規模搜索地下工廠、倉庫、農機行、農藥零售店及機動農藥販（小蜜蜂）等處所，當場查扣「氯化三苯錫」（俗稱白藥膏）及禁用農藥「四氯丹」等非法農藥約14公噸，案件目前正由檢察官擴大偵辦中。

防檢局表示，依據《農藥管理法》規定，製造、加工、輸入偽禁農藥者，最高可處7年以下有期徒刑；販賣偽禁農藥者，最高可處5年以下有期徒刑；使用禁用或偽農藥者，最高可處新台幣15萬元以下罰鍰。

防檢局重申，為提升農藥使用安全，減少農產品農藥殘留問題，農委會已實施農藥購買實名制，呼籲農民應向合法販賣業者購買農藥，不要購買禁用、標示不清或來源不明的農藥，除保障自身健康與權益也讓消費者安心，亦提醒業者切勿以身試法，損人又害己。

此外，防檢局鼓勵民眾踴躍檢舉不法，該局設有免付費檢舉專線0800-039-131，檢舉人資料將予以保密，凡經檢舉而破案者，最高可獲頒獎金新台幣50萬元。