聯亞股價漲6倍遭到檢調搜索調查，而高端漲了13倍反而沒有後續，引各界質疑雙重標準，但綠營大老林濁水舉「莫德納股價漲了30幾倍」為例，力挺高端。對此，前民進黨立委郭正亮分析疫苗施打數據後直言，自己實在聽不下去，怎麼好意思這樣類比？且現在政府該做的是不論哪種廠牌的疫苗，都要無限量供應，而不是做「高端的故事」，真的很可笑。

針對聯亞和高端股價的問題，林濁水今天(17日)在臉書上表示，有「綠委」質疑高端股價異常，漲13倍沒事。他應該提醒一下美國司法部，「莫德納2020年初15元不到，漲到440多，30幾倍！」

對此，郭正亮今天在政論節目《新聞大白話》中分析各廠牌疫苗施打情況後指出，高端最少，還整天吹牛。他更忍不住直言，自己看到林濁水說，高端股價漲13倍算什麼，莫德納漲了30倍，但莫德納全球打了五、六億支，好意思這樣類比？「實在聽到都聽不下去」。

郭正亮指出，台灣都在那邊亂放大，事實上莫德那打的量是高端多少倍？還在那邊製造新聞說高端很熱門，大家搶著打都排不到。但是莫德納也打不到，現在台灣有資格打，且想打第三劑的非常多。

郭正亮認為，中央流行疫情指揮中心要考慮的，是看看一天能不能打到四十萬人，讓更多人來注射疫苗，不是只有增加高端，是每個都要增加，且可以安排體育館或更大的場地來注射，並調動更多人手支援。

郭正亮分析，若要大家在過年前都能打到第三針，就是盡量增加施打的能量，現在一天打二十幾萬，很多人排隊會急，應該不分廠牌，無限量提供，結果在那邊做高端的故事，「真的很可笑」，高端股價還漲停，這什麼國家，笑死人了。