俄羅斯持續在烏克蘭邊境增兵，重武器也正在到位，人們發現俄羅斯高精準度、而且具有核打擊能力的伊斯坎達戰術彈道飛彈(9K720, Iskander)也正在往西部邊界移動。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，據公開消息分析組織衝突情報小組稱，俄羅斯聯邦東部軍區至少2個伊斯坎達飛彈旅正在向烏克蘭西部地區部署。情報觀察員分享一段網路上已流傳的影片，是俄羅斯軍事裝備正利用火車運載，雖然這些裝備都有帆布遮蔽，但是從輪子與其他特徵仍然可以確定是伊斯坎達彈道飛彈。

Recently we and other researchers have observed videos with what we believe are launchers and other vehicles of Iskander-M operational and tactical missile systems, moving west on trains across Russia, some as far west as the Urals. pic.twitter.com/F9kYvRujYB — CIT (en) (@CITeam_en) January 15, 2022

伊斯坎達飛彈全長7.3公尺，射程50~400公里，彈頭480~700公斤，可安裝油氣彈、集束彈，也可以安裝較小當量的戰術型核子彈頭。俄羅斯相當倚重伊斯坎達的威懾力，還設計了它的空射型Kh-47M2「匕首」( Kinzhal)飛彈，由MiG-31攔截機搭載，搖身一變成為極音速武器。

此外，《紐約時報》報導稱，俄羅斯軍方已在烏克蘭邊境附近部署了更多的攻擊機，包括Su-22與Su-24。報導稱，如果莫斯科決定入侵烏克蘭，前期轟炸打擊必然是優先手段。