台中市大甲區幸福里東明路及長安路多有無裝設自來水用戶。（陳淑娥攝）

台中市大甲區幸福里東明路及長安路多有無裝設自來水用戶，為解決民眾用水問題，立法院副院長蔡其昌17日前往會勘爭取，水利署表示，此次工程總經費為6720萬元，將進行大甲區幸福里東明路及長安路延管工程，受益戶數95戶，預計明年1月底前完工通水，完工後自來水管線普及率將從58.20％提升至67.63％。

副院長蔡其昌今日邀集經濟部水利署副署長黃宏莆、台中市經發局鄭錫禧、自來水公司工務處副處長林佳煌、自來水公司第四區管理處副處長張裕浩、台中市議員施志昌、大甲區幸福里里長翁木榮等人前往會勘，以利解決民瘼，維護當地用戶之用水無虞。

蔡其昌表示，大甲區幸福里的自來水管線每戶成本皆低於60萬元，對此自來水公司都會對延管工程進行補助，時常有居民在工程完工了才來服務處請求幫忙，希望里長跟住戶們都能夠多加宣傳，通知左鄰右舍盡快申請自來水管線的裝設，把握這次工程的機會，讓自己與家人都有安全的用水。

施志昌表示，此次延管工程包含將進行路平專案的長安路，希望居民能夠盡快來申請管線的裝設，在市議會他會盡力來配合爭取路平經費的補助，讓大家除了有安全衛生的自來水可用，同時也保障大甲居民的用路安全。

副署長黃宏莆指出，此次工程總經費為6720萬元（工程費為3600萬元，路修費為3120萬元），將進行大甲區幸福里東明路及長安路延管工程，施作100DIP共8000公尺，受益戶數95戶，延管位置為幸福里5、6、8、10等四鄰各戶處，將於10月底前進場施工，預計明年1月底前完工通水；完工後自來水管線普及率將從58.20％提升至67.63％。