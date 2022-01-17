後疫情時代來臨，雲端公司銓鍇國際表示，疫情催化企業的數位轉型進程，如何靈活運用雲端工具，強化快速恢復業務營運的「數位韌性」，將是企業在數位轉型浪潮中彎道超車的關鍵。銓鍇看好企業上雲腳步不停歇，近期已前進高雄設點，深耕中南部製造業上雲商機，未來也將計畫進軍東南亞市場。銓鍇國際同時也宣布將祭出百萬年薪，擴大招募工程師與雲端架構師。

銓鍇國際成立於2011年，是AWS在台的首位合作夥伴，提供雲端、地端以及混合雲的解決方案。2021年，銓鍇獲得精誠資訊入股，投資約25％。精誠擁有龐大的客戶群，包括零售流通、製造業、金融業等，銓鍇則聚焦雲端、機房以及資安3大面向的技術，雙方攜手後，可幫助客戶更順利遷移上雲，銓鍇也能提供相應的顧問服務，帶動產業數位轉型。

此外，精誠2021年第三季推出CMP雲端管理平台，整合80項自有雲服務解決方案，銓鍇也能將產品放至平台上銷售，發揮合作綜效。

受到疫情影響，雲端產業近兩年爆炸性成長，以目前來說，銓鍇的營收占比分為雲端（占約60％）、地端IDC機房（占約20％）以及資安3大塊，客戶則涵蓋如汽車業、製造業、生技類、電商類、遊戲等。受到疫情以及企業轉型帶動，今年雲端營收將有望提升到八成。而與純雲端的競爭對手相比，銓鍇擁有自建機房以及自有的資安團隊，雲地整合能力完整，對於純地端的客戶要轉型上雲時，也更能掌握痛點。

2021年第三季銓鍇進軍高雄，主要是觀察到中南部當地企業過半都已是二代接班，對於數據化、雲端化接受度相對較高，此外，疫情過後讓不少中南部製造業公司開始更關注遠距工作、無人工廠的重要性。2022年銓鍇將聚焦中南部業務，透過與精誠當地的資源結盟，搶攻中南部製造業上雲的商機。

在人才部分，銓鍇則表示，接下來將擴大招募工程師、雲端架構師，提供百萬年薪，期望招募有專業技術、又具備協作溝通力、試錯彈性力及成長思考力的優秀人才。

銓鍇國際表示，目前除了營收來自香港、台灣以外，接下來也將考慮出海，期望跟著政府南向政策以及台商遷移腳步，陸續進到越南、新加坡等地，搶攻東南亞商機。