雷諾汽車去年產量下滑4.5％ 19:352022/01/17 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雷諾集團17日公布，去年受到半導體缺貨影響，年產量下滑4.5％至270萬台。雷諾表示自去年第三季開始已調整策略，不再將目標放在衝高銷售量，而是搶攻利潤最高的個人購車需求。去年雷諾在法、德、西、義、英等歐洲5大市場直接賣給個人的銷售量占整體銷售量比重達58％，較2019年增加6個百分點。 《證交所》大戶退潮 去年底降至3791人 《光電股》富采mini LED增產 今年業績續升 #雷諾 #年產量 #銷售量 #去年 #下滑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》中鴻去年獲利攀高 具高殖利率 11:582022/01/16 財經 《電腦設備》大眾控去年營收增37％ 切入未來汽車業搶先機 14:492022/01/17 財經 最新民調出爐 媒體人一看曝朱立倫最大危機 20:172022/01/17 政治 《鋼鐵股》東和鋼鐵去年Q4、全年業績 創新高 12:332022/01/17 財經 大陸去年GDP達114兆人民幣 比上年增長8.1％ 10:172022/01/17 兩岸 再戰台中 林佳龍：目前無參選打算 04:102022/01/17 政治要聞 OHCA患者桃園去年救回108人 公會贈骨針盼再攀高峰 18:582022/01/17 社會 《半導體》力積電去年獲利增3倍 稅前EPS約5.43元 11:592022/01/17 財經 Chromebook 去年出貨攀峰 04:102022/01/17 產業．科技 《電子零件》訂單看至20周 博智強勢攻高 11:082022/01/17 財經 印尼去年12月貿易順差縮小 19:352022/01/17 財經 財經熱門新聞 謝金河爆股王內幕：一場飯局 害他賠掉2棟摩天樓 - 財經 大陸半導體慘淪爛尾下場？ 外媒另揭驚人數據：美韓怕了 - 財經 趕上了！大樂透1.64億最後一刻被領走 2注竟是同一人 - 財經 晶片一哥搶碩士生 開價狂勝！謝金河：台灣最強產業大爆發 - 財經 無痛存退休金》勞保年資不到15年竟可領年金 內行一招破解 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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