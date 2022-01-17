雷諾集團17日公布，去年受到半導體缺貨影響，年產量下滑4.5％至270萬台。雷諾表示自去年第三季開始已調整策略，不再將目標放在衝高銷售量，而是搶攻利潤最高的個人購車需求。去年雷諾在法、德、西、義、英等歐洲5大市場直接賣給個人的銷售量占整體銷售量比重達58％，較2019年增加6個百分點。