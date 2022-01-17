台中市大里區立仁里長鄭伯其，17日對外發布爭取台中市第13選區市議員國民黨提名。（鄭伯其提供／黃國峰台中傳真）

迎戰2022台中市市議員，台中市大里區立仁里長鄭伯其17日宣布參選第四屆台中市議員選舉、爭取國民黨提名參選，鄭伯其表示，大里、霧峰需要一位長期深耕在地、願意與民眾站在一起的民意代表，再次加速屯區的發展。

台中市大里區立仁里長鄭伯其，17日對外發布將參選第四屆第13選區台中市議員選舉，他指出國民黨在台中市第13選區大里霧峰地區應有3席的實力，現任國民黨兩位在地議員林碧秀、蘇柏興總得票數5萬多票，足以提供3人都當選，建議國民黨在第13選區不要太保守，能提名3席，而他將極力爭取第3席。

鄭伯其表示，他擔任過國會助理、市民代表及二屆里長，廿十餘年來，每日均以屯區的市民朋友的心聲為依歸，累計數萬件為民服務、社福協助、爭取建設案件，每次的服務都是親力親為，和各單位協調合作，戮力讓請託皆能有圓滿的結果，強調「民眾的聲音，阿其不止謹記在心，還要全力達成」

鄭伯其指出，在目前已知的擬參選人中，他應該是學經歷俱佳的人選，擁有勤益科大機械及中興大學國家政策與公共事務等雙碩士學位，自認可比其他人做得更好，尤其自己剛好處於三明治世代，上有高堂要奉養，下有子女要培養照顧，對於長輩的需求非常了解，希望能為他們爭取更多的福利，有3名子女的他，也希望在教育方面能好好把關。

鄭伯其進一步指出，自己在屯區基層待了20多年，非常了解地方，例如交通問題、市區停車問題、知道那些建設是屯區民眾最需要的，並期許自己成為最為強有有力的監督者，不論下屆市長是誰，即便是媽媽市長盧秀燕，也會在議會殿堂好好監督，為屯區市民幸福把關。