新北中信特攻籃球隊近況相當火燙，上周在新莊體育館漂亮收下2連勝後，戰績取得6勝4敗，衝到與台啤英熊並列第2名。22、23日中信特攻續於主場作戰，球團盛大舉辦「DEA Racing 競速主題周」，TOYOTA經典款跑車GR SUPRA將在現場亮相展示，期待在「牛魔王」加持下，特務們能打出更流暢飆速的閃電球風，朝連勝目標馳騁邁進。

GR SUPRA是知名車商TOYOTA旗下性能跑車，其前代SUPRA曾在賣座賽車電影「玩命關頭」裡擊敗強敵法拉利，更是90年代街頭流行文化的元素之一，奠定其經典日系跑車傳奇地位。中信特攻「DEA Racing 競速主題周」跨界結合熱血賽車領域，將把「牛魔王」開到場外重磅展示，屆時球迷現場與GR SUPRA拍照，並於臉書打卡標記「TOYOTA Taiwan」，出示即可兌換GR杯墊及摺扇等限量精美好禮，數量有限、送完為止。

中信特攻球團打造「DEA Racing」閃電飆速主題日，正好符合球隊近期打出的團隊風格戰力，回顧15、16日分別擊敗台啤英熊和台鋼獵鷹的兩場比賽，中信特攻助攻數屢創新高，目前打完10場比賽場均送出17.9次助攻，助攻數也終於擺脫墊底，衝到聯盟排名第4。

總教練李逸驊分析，上周特攻整體表現提升的關鍵，在於洋將厄力更完整融入團隊，「我們上週在系統戰術上做了許多修改，大幅提升球員無球跑動。由於厄力擋拆能力很強，帶動團隊有更多助攻串連，球隊命中率也跟著上升。」

中信特攻在上周兩戰團隊平均命中率為4成8，高於本季目前平均命中率3成9，前一戰對獵鷹找回手感的中信特攻射手謝亞軒，也認為回到主場打比賽的確更有信心，「在主場我們的命中率比客場更高，回到自己的家感覺真的很溫暖！」

1月22、23日登場的「DEA Racing 競速主題週」，把新莊體育館打造成血脈賁張的競速賽車場，屆時中信特攻球員將化身飆速特務，繼續在溫暖的主場用「快、狠、準」團隊戰力迎接挑戰，邀請熱血球迷進場捍衛中信特攻主場，現場感受球員在場上奔馳的臨場速度感，購票請上「FamiTicket全網購票系統 (bit.ly/3mJkGOm )」 。