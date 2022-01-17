總統蔡英文、行政院長蘇貞昌最新民調曝光，根據《TVBS》最新公布民調顯示，蔡英文聲望為41%，與去年4月相同，不滿意度增加7個百分點至40%。但對照四大公投、中二選戰、立委林昶佐罷免案綠營連6勝，顯然不滿意度走高，完全不影響藍綠對決結果，對此民調結果也在網路掀起熱議，有網友表示「只能怪在野黨太爛」。

根據《TVBS》的報導指出，《TVBS民調中心》針對 13 位全國主要政治人物，包含總統、副總統、行政院長、立法院長、衛福部長、六都市長、前總統及政黨主席進行聲望調查，了解全國民眾對他們近期表現的評價。首先是前總統馬英九的聲望降至26％，較前次下滑5個百分點，名列十二。而朱立倫則是21％，排名最後，甚至有61％表示不滿意，是此次調查13位政治人物中最高。

值得注意的是，調查結果顯示，蔡英文總統聲望為41%，與去年4月相同，而不滿意度增加 7 個百分點，至 40%，與滿意度相當，排名由第六降至第七。而蘇貞昌聲望則與去年4月同樣為39%，不滿意度則高達45%。副總統賴清德的聲望滿意度為38%，較去年調查略增兩個百分點，高於30%不滿意，31%未表示意見，排名第十。

國民黨、民進黨。（圖/本報資料照）

對於這份民調，掀起不少網友討論，有網友在《Yahoo奇摩》網站留言「民進黨控制媒體太厲害，鋪天蓋地太會騙，台灣人真的傻，傻傻被騙到吃毒萊豬吃核食」、「只能怪在野黨太爛」、「怎麼打選戰才是重點!怎麼打趴打臭對手才是民進黨的策略!國民黨呢？」、「陳時中第二？」