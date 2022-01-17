證交所今（17）日召開ETF標的指數資格認可會議，審議通過大華銀證投信申請「Solactive元宇宙科技與服務指數（Solactive Metaverse Technology and Services Index）」資格認可，俟發行人完成資料補正後核發同意函。

證交所表示，根據送件資料顯示，Solactive元宇宙科技與服務指數，由Solactive AG指數公司所編製及維護。指數成分股自美國、日本、香港及台灣等各交易所上市普通股或存託憑證中，先依市值及流動性標準初步篩選合格樣本，再透過Solactive AG開發之自然語言處理（NLP）系統ARTISR進行評分和排序，找出業務活動在元宇宙主題有高度投入的公司。

包括元宇宙科技、元宇宙平台、元宇宙裝置、互動式標準、資料運算與處理、遊戲硬體、遊戲軟體、線上遊戲平台等八大面向，現有成分股計50檔。