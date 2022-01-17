大陸國家主席習近平17日在北京出席2022年世界經濟論壇視訊會議，並發表《堅定信心 勇毅前行 共創後疫情時代美好世界》演講，強調大陸要實現共同富裕，但不是搞平均主義，而是要先把「蛋糕」做大，然後通過合理的制度安排把「蛋糕」分好，達到水漲船高、各得其所，讓發展成果更多更公平惠及全體人民。

據新華社引述習近平演講表示，大陸經濟總體發展趨勢良好，去年大陸國內生產總值增長8％左右，實現較高增長、較低通膨的雙重目標。雖然受到國內外經濟環境變化帶來的巨大壓力，但大陸經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變，對中國經濟發展前途充滿信心。

此外，習近平在演講中同時提到應摒棄冷戰思維，實現和平共處、互利共贏。他說歷史反覆證明，對抗不僅於事無補，而且會帶來災難性後果；搞保護主義、單邊主義，誰也保護不了，最終只會損人害己，搞霸權霸淩，更是逆歷史潮流而動。

但習近平也表示，不論國際形勢發生什麼變化，大陸都將高舉改革開放的旗幟，將繼續使市場在資源配置中起決定性作用，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟；鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，建設統一開放、競爭有序的市場體系，確保所有企業在法律面前地位平等、在市場面前機會平等，歡迎各種資本合法依規經營，為大陸發展發揮積極作用。