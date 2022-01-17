Epson宣布與智業國際印刷有限公司合作成立「數位標籤展示中心」，導入Epson SurePress L-6534VW數位噴墨標籤印刷機，提供高解析度的商標貼紙、序號、QR Code、二次套印、專業代印等高品質數位印刷服務。

數位印刷相較於傳統印刷，具備更低損耗的製程優勢，能夠有效減少廢棄物汙染產生；大幅降低的色彩校正時間，以及不需製版的簡化流程及操作步驟，更易於培育產業專業人才，可解決傳統印刷的人才斷層問題。Epson也期盼透過展示中心的成立，讓數位印刷的優勢更容易被看見，進而吸引更多傳統印刷廠進行數位轉型，加速推進數位印刷的普及化，共同拓展業務版圖，創造雙贏局面。在現今印刷市場上，短單、急單、VDP、客製化標籤等需求快速增加，智業選擇導入Epson SurePress L-6534VW，主要是產品具備600x1200dpi高解析度，搭載Epson PrecisionCore精點微噴薄膜壓電陣列式噴墨系統，能提供每分鐘高達50米的超高速列印。而且LED UV固化墨水可直接印製在現成的絕大多數材料而無需預塗，搭配Pinning光針固化技術，能有效控制墨滴落點和銳利度，令細小與反白文字更加清晰銳利，提供高細緻度的UV噴墨印刷成品。透過數位上光墨水系統，支援亮光、霧光、局部光等多樣上光效果，更可進一步製作浮凸效果，令成品品質更加提升。

Epson不僅具備高規格的數位噴墨標籤印刷機，更擁有原廠保障的專業售後後勤服務，可提供操作機器所需的各項專業知識，給予印刷廠充分的後勤支援。Epson與智業更看好數位印刷高品質、高速、低汙染的優勢，可大幅節省傳統印刷廠材料放損問題，提供給客戶更快速的交貨速度與品質，滿足標籤貼紙廠的短單處理需求，協助印刷廠轉型數位。