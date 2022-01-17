與民進黨在四大公投、台中第二選區立委補選和立委林昶佐罷免案等選戰的競爭中，國民黨接連吞敗。不過，根據最新政治人物聲望民調結果顯示，新北市長侯友宜已7成的滿意度居冠，國民黨主席朱立倫敬陪末座，滿意度僅有2成1，不滿意度高達6成1，是所有被納入調查的政治人物中最高的。民調分析指出，國民黨這幾次的挫敗已對朱立倫的聲望產生嚴重影響。

TVBS民調中心針對全台13位政治人物進行民調，結果顯示，侯友宜以70%滿意度拿下第一，且明顯高於其他人；衛福部長陳時中則以57%滿意度位居第二；因疫情頻與中央互槓的台北市長柯文哲第三，為48%；第六名至第十三名依序為：台南市長黃偉哲、總統蔡英文、台中市長盧秀燕、行政院長蘇貞昌、副總統賴清德、立法院長游錫堃、前總統馬英九、國民黨主席朱立倫。

值得注意的是，朱立倫的滿意度為21%，不滿意度則有61%，是此次調查的政治人物中當最高的。這份民調還進一步分析顯示，其中國民黨認同者對朱的滿意度38%，低於不滿意的55%。

同時，朱立倫的滿意度低於去年調查時擔任國民黨主席的江啟臣滿意度（33%），也明顯低於自己在過去調查中的表現，顯示國民黨三場選戰挫敗，已經嚴重影響朱立倫聲望。同時，交叉分析顯示，民進黨認同者（17%）及中立民眾（20%）對朱立倫的滿意度僅2成左右。