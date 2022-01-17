聲音經濟正夯，去年初語音社交平台Clubhouse帶來全球現象級的風潮，Podcast創作者與聽眾大增迎來急速成長的風口。台灣聲音經濟品牌SoundOn推出「2021年度聲音經濟報告」指出，2021年台灣的Podcast節目數與內容產出總時數，呈現穩定上升趨勢，但總收聽量更是成長超過200％，因此平均每個節目的收聽量較年初增加160％，開啟創作者的黃金年代。

SoundOn本次推出的報告，是與攜手Yahoo奇摩、中華電信、Social VIP等平台數據，報告指出，2021年台灣Podcast內容由於已足夠多元，因此活躍節目數與內容產出總時數已呈現穩定成長狀態。5月～6月因為疫情升級三級，居家生活型態節目數和內容時數大幅增加，但疫情緩和後又回到微幅穩定成長的狀況。

同時，聽眾的收聽量（所有單集不重複下載數）則較年初大幅成長超過200％，等同平均每個節目的收聽量較年初成長160％。有趣的是雖然疫情期間創作者居家時間多創作內容變多，但收聽量反而略為下降，反而是疫情降回二級後恢復通勤後，收聽量呈現報復性成長。

從節目內容解析來看，Podcast節目平均單集時長為27分鐘，30分鐘以內的節目占多數62％，其中11～30分鐘的節目占了40％，1～10分鐘的內容佔了22％，顯示聽眾對於短形式的內容需求較高，收聽行為呈現碎片化現象。「社會與文化」和「教育」是2021年新增最多的節目類別，佔總體新增節目的30％，「休閒」、「藝術」類則是分佔新增類別的第三、四位。

Podcast節目內容的關鍵詞，則與全球時事與生活息息相關，透過中華電信AI聲音濾鏡將語音轉文字與熱詞解析技術，分析參與封測的100檔Podcast節目，發現創作者最常講的熱詞，包括「台灣」、「疫苗」、「以色列」、「阿富汗」、「美國」、「老師」、「小朋友」、「女生」、「媽媽」、「孩子」等詞彙，主要集中於國際時事與親子教育議題。

從聽眾選擇來看，在SoundOn App上「職場社畜」主題的單集播放量，較其他主題互動量高出兩倍，情慾節目分類占了用戶點擊數的15％，而在三級警戒期間，親子故事類、與心靈類節目兩個類別點擊數皆成長200％。而在Yahoo奇摩App的Podcast專區上，用戶則更關注爆紅的新聞時事。

若從聽眾贊助來看，贊助收益不只取決於流量，越黏、越多互動、忠誠度高的節目，贊助收益可能更高。在總收益超過10000元的節目中，有46％都是聽眾1000人以下的節目。

有贊助的聽眾中，平均贊助金額為335元，「社會與文化」、「喜劇音樂」、「教育」等三大類是最多人贊助的節目類型。平均每筆收款最高的前三大類節目，為「電視與電影」、「兒童與家庭」、「音樂」，小額收款筆數最高的前三大類節目，則為「教育」、「商業」、「健康」。

而從創作者社群經營來看，大多的Podcaster選用Instagram做為社群推廣的比例比Facebook高，反映了台灣創作者與聽眾較年輕的現象。

SoundOn集團執行長黃建翰表示，此次SoundOn與中華電信、Yahoo奇摩、Social VIP等夥伴首度推出從多個產業端數據匯集的台灣聲音經濟報告，發現許多令人振奮的數據，台灣Podcast市場去年在總收聽量、節目平均收聽量、節目贊助上都有大幅的成長，希望聲音創作者和廣告主都能在這份報告中找到未來聲音經濟的方向，SoundOn也會持續與聲音創作者一起推廣好聲音，幫助內容變現，並帶領創作者走到全世界。