因應桃機群聚感染事件擴大，合作金庫在17日下午再度召開防疫工作小組會議，已再研議多項新的防疫措施，除了已將桃園市區內20家分行定為熱點地區分行，同時在相關防疫及央行指定換鈔的營業單位亦全面提升防疫規格，提出四大措施，同時對於總行大樓，自18日起，將拉高防疫規格，比照三級警戒，且未來每周一、四定期召開緊急應變小組會議，由總經理主持，該會議也將視疫情變化機動性以視訊、通訊軟體連線，滾動式調整各項防疫措施。

合庫對分行下達的防疫指令包括：

1.提供充足防疫物資(包含口罩、面罩、眼罩、酒精等)，清消頻率比照三級警戒時辦理。2.落實執行客戶來行實聯制、量體溫、戴口罩、噴酒精等防疫工作。3.因應換新鈔需求(1/24-1/28)，本行經指定之31處換鈔據點除設置專櫃外，專櫃人員應佩戴面罩及護目鏡，並規劃客戶進出動線(可參照辦理勞工紓困貸款之動線)，避免群聚並保持社交距離。另建請熱點地區分行與客戶接觸之第一線人員亦應佩戴面罩。4.熱點地區分行的外訪及公務行程宜視重要性或急要性安排，儘量減少不必要且非業務相關之活動。合庫也指出，總行大樓比照三級警戒，自18起加強防疫措施，相關管理措施主要有四大項，包括：

1.大樓訪客及委外廠商移至B棟；倘訪客有進入大樓需要，應通報行管部許可後才能進入。2.總行電梯實施南北側分流措施；總行單位人員分流上班。3.員工餐廳(B棟五樓)不開放內用，改以餐盒打包回自己座位用餐。4.暫停總行B棟教育訓練及各項球類、瑜珈等社團活動。

合庫總行也下達指令，教育訓練改以視訊方式辦理，無法採行視訊者延後辦理，且尚未舉辦尾牙聚餐活動者先延後辦理，並待農曆年後視疫情狀況再決定是否辦理，同時亦再次發函重申請各單位主管柔性勸導同仁儘速施打疫苗，並宣導同仁務必依規定，如共同生活者有接觸確診者，或曾於確診者進出的公共場所等據實回報各項疫調結果。