上市建商皇鼎（5533）今（17）日公告，位於新北市汐止的「富鼎科技大樓」，以總價13.98億元，整棟易主給旭隼科技；估計處分利益為總價的13.82％。
皇鼎今天公告，汐止廠辦大樓「富鼎科技大樓」以13.98億元，賣給旭隼科技公司，包括：土地1528坪、建物6023坪，以及停車位1324坪。
皇鼎建設的「富鼎科技大樓」位於新北市汐止區保長路428、430號，為地上11層樓、地下2層的科技廠辦大樓，由皇鼎建設、集團自家的建喬營造，自地、自建、自售，已全新完工，並於2020年2月取得使用執照。
上市建商皇鼎（5533）今（17）日公告，位於新北市汐止的「富鼎科技大樓」，以總價13.98億元，整棟易主給旭隼科技；估計處分利益為總價的13.82％。
皇鼎今天公告，汐止廠辦大樓「富鼎科技大樓」以13.98億元，賣給旭隼科技公司，包括：土地1528坪、建物6023坪，以及停車位1324坪。
皇鼎建設的「富鼎科技大樓」位於新北市汐止區保長路428、430號，為地上11層樓、地下2層的科技廠辦大樓，由皇鼎建設、集團自家的建喬營造，自地、自建、自售，已全新完工，並於2020年2月取得使用執照。
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