在本業暢旺與業外助陣下，毅嘉宣布，第四季單季稅前淨利為6725萬元，2021全年稅前淨利2.67億元、年增41％，創兩年新高。毅嘉表示，第四季營收為16.1億元，與前一季度相當，合併毛利率12％，略低於第三季的13.7％，主要是因為光通訊產品在第三季衝高之後，出貨量在第四季下滑有關，連帶也使第四季合併營業利益下滑至為3934萬元、季減48％，不過，在包括匯兌避險有成等業外收益助陣下，第四季合併稅前淨利仍達6725萬元，季減約23％，成功彌補本業獲利的減少。

毅嘉表示，累積2021全年合併營收64.79億元，年增18％，創三年新高，合併毛利率為12％，合併營業淨利為2.07億元，加計營業外收支後，合併稅前淨利為2.67億元，比2020年全年稅前淨利大幅增長41％，創兩年新高，一掃2020年獲利飽受疫情影響的陰霾。

展望未來，毅嘉表示，全球經濟強勁復甦，車電、AI、5G、物聯網等新科技的需求持續增溫，毅嘉預期在2020年下半年切入的車用硬板打件業務外，配合客戶開發的軟硬結合板、多層板及散熱相關產品，也將陸續量產出貨挹注營收，而營收占比較高的車用電子相關產品，2021年出貨動能屢受車用晶片缺貨的影響，不過，2022年隨著晶片缺貨情況的緩解，以及在車市強勁需求的帶動下，可望逐步恢復以往的出貨動能，營收及獲利將有機會在客戶強勁需求的帶動下走揚。