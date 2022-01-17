草莓向來是冬季裡最令人期待的水果，讓少女心爆棚，隨著農曆歲末到來，業者也把握最後一波草莓季話題，搶攻甜點、蛋糕與春節禮盒話題，草莓控絕對不能錯過。

今年PAUL麵包以香甜的大湖草莓，採用法式技法，做出多款繽紛甜點，包括重磅推出「盛莓採蜜莊園」，上層排列滿滿的大湖草莓，並以開心果戚風圍邊，形成壯觀華麗的視覺饗宴；另IG打卡美食「莓好時光生乳包」，以PAUL法國軟麵包為基底，夾入滑順奶香的生乳餡打造視覺療癒感。

PAUL草莓脆脆閃電泡芙，195元。（PAUL提供）

85度C「戀戀莓好嘉年華」活動，即起推出3顆整模、3款切片草莓蛋糕，和1款草莓牛奶，蛋糕嚴選法國愛樂薇動物性鮮奶油、比利時CALLEBAUT嘉麗寶巧克力，再舖上大片草莓讓視覺效果吸睛，打造溫暖的歲末饗宴。

在日本和台灣都有高人氣的gelato pique café，今年大量使用大湖豐香草莓，推出經典復刻版草莓樂園可麗餅、草莓蜂蜜奶昔、草莓牛奶霜淇淋，3款每日皆限量供應。

gelato pique café粉色草莓季，草莓樂園可麗餅240元。 （gelato pique café提供）

主打可愛路線的Mister Donut，今年推出「波堤獅春節禮盒」，精選厚切年輪、鳳梨酥、草莓布雪、蜂蜜蛋糕脆餅等大小朋友都喜愛的豐點，1月23日前享早鳥優惠價420元，單次購買3盒以上，每盒395元。另Mister Donut新一波草莓季，讓蜜糖波堤界網美款「蜜糖草莓波堤」熱銷回歸，還搭配全新嘎滋草莓巧克力醬，也有草莓季限定的「天使草莓瑪芬」，最適合1人獨享甜蜜滋味。