新生兒取名是件大事，乘載著父母對孩子的期許，因此許多人都會參考民俗專家的說法，不過日前就有網友透露，想將名字改成單名，但長輩認為「名字取3個字比較好命」，因此屢屢被阻止，讓他相當沮喪，不禁好奇「名字只有兩個字很不好嗎？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「WomenTalk板」哀怨表示，之前因為長輩迷信的關係，自己有改過名，如今只剩下最後一次的改名機會，最近想趁著過年前，將名字改成2個字，諧音聽起來跟「陽光」類似，沒有特別算命，單純是自己喜歡，加上寫起來蠻對稱且特別。

沒想到家中長輩得知後立刻阻止，認為要改就得改成算命師給的名字，這讓原PO相當為難，「自己一個人的人生跟名字真的關係差這麼多嗎？」希望網友能分享有誰是單名，但人生順利的正面例子，讓他能試著說服家人。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「覺得單名俐落，名字自己喜歡最重要」、「我認識的單名朋友都沒什麼問題」、「說改名字能再好又能多好，有朋友想重新開始揮別陰影改名的，有時只是一個讓自己轉換心態的儀式罷了」、「最好有差，唐鳳、連戰、孫儷、姚明這些人單名，還不是活得有聲有色，隨便舉就一堆了，真的不用那麼迷信，自己開心就好了」。不過也有網友勸他三思，因為單名的關係，很容易被記住，不僅以前上課時經常被老師點名，出社會後也容易被別部門的同事或主管記住。

另外也有網友透露，以前問過算命師，「他說單名不是不行，而是命格適合的人不多，通常第3個字是代表晚年，單名就會輪空」；但也有人吐槽「怎麼不說死刑犯大多3個字」、「你連改名都沒辦法克服長輩情緒勒索，你覺得命運真的是掌握在自己手中嗎」。