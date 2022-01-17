張良澤投入推動「台灣文學國家園區」，台南市政府文化局協助催生築夢，今天成立推動委員會。（張毓翎攝）

南市府文化局說，台灣文學國家園區預定地總計9.6公頃，整個硬、軟體到位，初估要數億元，需中央支持。（張毓翎攝）

源自於真理大學台文館風波事件，盼延續台灣文學資料館前館長張良澤的心願，台南市政府協助張良澤催生台灣文學國家園區，並爭取落腳在台南麻豆總爺糖廠，文化部政務次長李靜慧17日出席推動委員會的成立大會，她表示，對於台灣文學的保存，文化部不會缺席，南市府爭取該計畫的規畫經費補助，她允諾會拿回去跟部長報告。

張良澤投入推動「台灣文學國家園區」，台南市政府文化局協助催生築夢，初步規畫選定在麻豆總爺糖廠閒置的土地及倉庫群設置，今天成立推動委員會，由李靜慧、台南市副市長趙卿惠、立委郭國文到場見證揭牌。

張良澤說，台灣有科學園區、表演藝術等園區，但卻沒有一個國家級的文學園區，很可惜，前年因為真理大學台文館事件，讓他深刻體會由公家單位管理這些作家手稿、書籍等文獻的重要。市府文化局說，園區預定地總計9.6公頃，整個軟硬體到位，初估要數億元，需中央支持。

李靜慧表示，對於台灣文學的保存、推動和延續，是文化部不會缺席的責任，如何讓台灣文學妥善保存、延續，目前台灣文學館正扮演這樣的角色，至於這次張良澤老師和台南市政府提出一個以「文學」作為經營主題的國家級園區，若得到文學界認同的話，文化部會給予支持。

李靜慧說，為園區營運方向，南市府盼中央挹注經費、支持規畫案，這部分會帶回去跟部長報告，而園區的發展才是重點，包括文學界支持度、未來的營運管理，「文學」和「園區」結合後，如何使「文學」的部分不被「園區」稀釋掉等，都是未來探討的方向。