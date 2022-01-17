受封「熱帶浪漫男子」的創作歌手雷擎去12月發行首張創作專輯《Dive ＆ Give》，接下來將於3月4日在台北Legacy舉辦個人首場演唱會，同時公開含「金」量極高且風格多元的嘉賓陣容，包括榮獲第32屆金曲獎最佳新人的神秘女聲？te壞特、甫獲第12屆金音創作獎最佳節奏藍調專輯的靈性男子LINION及獲同屆金音創作獎最佳新人的饒舌詩人wannasleep，消息一釋出便讓樂迷直呼：「這個陣容太誇張了！超級期待。」

對此雷擎表示：「很興奮！決定專場日期的時候很剛好訂在生日隔天。就想用這次演出來告別我的二十年華，象徵一個新的人生階段。期待能把專輯的故事與景色立體的呈現給大家。」同時在雷擎新專輯為歌曲〈Stars〉獻聲及創作的？te壞特表示：「很開心能跟森林系帥哥合作，其實〈Stars〉的誕生是某一天我去錄音室晃晃聊天，和雷擎一起隨意即興就寫出來了。」