自購入俄羅斯S-400防空導彈系統後不斷宣揚其戰力的印度軍方，其過度高調的作為已經引起國際防衛界的警惕，認為印度對S-400能力過於自信，可能造成一種無法穿透的錯覺，如此將會增加其主要對手巴基斯坦產生軍事誤判，或被迫購入中國的高超音速武器以為應對之策。

India's S-400 missile system in action from April; will be deployed to counter China at LAC



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據《新浪網》報導，巴基斯坦智庫國際戰略研究中心的高級研究員曼蘇爾．艾哈邁德對《防務新聞》指出，印度現在已認為裝備了S-400可讓該國領空無法被突破，很多專家擔心印度可能會鼓起勇氣對巴基斯坦採取軍事冒險主義。

報導指出去年12月印度開始接收俄製S-400防空系統，並將它部署在與巴基斯坦的邊界地區。從紙面上看，S-400聲稱可以攔截飛機、無人機、彈道導彈和巡航導彈，這很有可能削弱巴基斯坦的核威懾力量。但是國際戰略研究所的航空航太專家道格拉斯．巴里表示，S-400「不應被低估，也不應被高估」。

令人憂心的是，S-400具有潛在攻擊能力，可以在本國境內攻擊對手領空內的空中目標。由於巴基斯坦與印度接壤的漫長邊界，印度的S-400將可以覆蓋巴基斯坦的大部分地區。不過巴里卻並不這麼認為，印度會將S-400用於保護高價值目標或關鍵的國家基礎設施，而不是在本土上攻擊巴基斯坦領空的目標，因為這樣可能會使該系統面臨遭受攻擊的風險。

如果部署得太靠前，S-400就可能會面臨被巴軍直接瞄準的危險。艾哈邁德特別指出，巴基斯坦在中國A-100火箭炮基礎上研發的法塔赫-1火箭炮射程高達150公里，它是一種可能危及S-400的武器。此外，有效的電子戰措施也能壓制甚至摧毀S-400。

儘管如此，S-400確實對巴基斯坦的常規威懾力量構成了相當大的威脅。巴軍可以通過列裝更強大的反輻射導彈、改進電子對抗設備以及增強飛機的自我防護能力幾方面來對抗，或是開發諸如ZF1隱形無人機用來對付S-400。

艾哈邁德表示，巴基斯坦還可以與裝備有S-400的友好國家（如中國和土耳其）舉行的軍事演習來應對S-400。國際評估與戰略中心高級研究員理查．費舍爾稱，巴基斯坦有多種選擇，比如它有可能獲得中國高超音速武器技術的援助，這是對抗S-400的重要武器。巴基斯坦還購買了中國製造、射程達240公里的HQ-9/P防空導彈系統。

艾哈邁德指出，從亞塞拜然和亞美尼亞的納卡衝突，以及利比亞和敘利亞的內戰來看，有越來越多的方法可以用來對付複雜強大的防空系統，例如防區外武器、反輻射導彈、電子對抗、武裝無人機、無人機蜂群和低空飛行的巡航導彈等。因此在攻守對抗中，現在優勢的天平已經越來越傾向於進攻的一方。