熟知內情人士表示，瑞士信貸集團（Credit Suisse Group）董事長歐索里奧（Antonio Horta-Osorio）近日將宣布辭職下台，原因在於他出遊違反防疫規定，目前正接受調查當中。他的職位將由董事會成員李曼（Axel Lehmann）接手。