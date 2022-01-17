違反防疫規定 瑞士信貸董事長辭職下台 19:572022/01/17 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 熟知內情人士表示，瑞士信貸集團（Credit Suisse Group）董事長歐索里奧（Antonio Horta-Osorio）近日將宣布辭職下台，原因在於他出遊違反防疫規定，目前正接受調查當中。他的職位將由董事會成員李曼（Axel Lehmann）接手。 橘子董事長劉柏園 鉅額申報轉讓持股2800張 大陸建設人事震撼彈 董事長張良吉卸任 #違反防疫規定 #瑞士信貸 #董事長 #辭職下台 #內情人士 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英相強生封鎖期間開趴 保守黨同僚要求辭職下台 05:502022/01/13 國際 顏清標任鎮瀾宮董事長遭疑正當性 中市府：組織章程未限戶籍 15:522022/01/17 政治 大陸建設不再設董事會 董事長張良吉今起卸任 10:432022/01/10 財經 大陸建設不再設董事會 原董座張良吉卸任 11:112022/01/10 房市新訊 北市銀行公會理事長 張兆順接任 04:102022/01/13 金融．稅務 婚外情逼簽「照顧一輩子」 建商董座與女強人小三互控 12:032022/01/14 社會 有戲! 國揚人馬 悄悄進駐南港輪胎 04:102022/01/13 財經要聞 前空姐當小三慘遭董事長用完就丟 還被求償100萬元 14:172022/01/16 社會 朱立倫千字文稱願扛責 藍營支持者不買單嗆辭職下台 23:352022/01/12 政治 摺疊機買氣熱 有望躍新主流 04:102022/01/17 全球財經 中信銀董事長利明献 籲投資人才培育 04:102022/01/12 財經焦點 財經熱門新聞 謝金河爆股王內幕：一場飯局 害他賠掉2棟摩天樓 - 財經 大陸半導體慘淪爛尾下場？ 外媒另揭驚人數據：美韓怕了 - 財經 趕上了！大樂透1.64億最後一刻被領走 2注竟是同一人 - 財經 晶片一哥搶碩士生 開價狂勝！謝金河：台灣最強產業大爆發 - 財經 無痛存退休金》勞保年資不到15年竟可領年金 內行一招破解 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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