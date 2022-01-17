大陸國家主席習近平17日在北京出席2022年世界經濟論壇視訊會議，並以「堅定信心，勇毅前行，共創後疫情時代美好世界」為題發表演講。習近平表示，主要經濟體要樹立共同體意識，強化系統觀念，加強政策資訊透明和共用，協調好財政、貨幣政策目標、力度、節奏，避免對發展中國家造成衝擊。

新華社報導，習近平表示，主要發達國家要採取負責任的經濟政策，把控好政策外溢效應，避免給發展中國家造成嚴重衝擊。國際經濟金融機構要發揮建設性作用，凝聚國際共識，增強政策協同，防範系統性風險。

在提到大陸的開放步伐，習近平指出，不論國際形勢發生什麼變化，大陸都將高舉改革開放的旗幟。將繼續使市場在資源配置中起決定性作用，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支援、引導非公有制經濟發展。大陸將建設統一開放、競爭有序的市場體系，確保所有企業在法律面前地位平等、在市場面前機會平等。

習近平稱，大陸歡迎各種資本合法依規經營，為大陸發展發揮積極作用。大陸將繼續擴大高水準對外開放，穩步拓展規則、管理、標準等制度型開放，落實外資企業國民待遇，推動共建「一帶一路」高品質發展。

習近平還稱，大陸經濟總體發展勢頭良好，2021年大陸GDP年增長8％左右，實現了較高增長和較低通膨的雙重目標。雖然受到國內外經濟環境變化帶來的巨大壓力，但大陸經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變，強調對大陸經濟發展前途充滿信心。