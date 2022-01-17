國民黨台北市議員徐巧芯揭露資深媒體人周玉蔻接政府標案；以及國民黨台北市議員王鴻薇起底立委蘇治芬家族從政背景，讓資深媒體人蔡詩萍評價，這2位藍營女將近期的表現，代表國民黨也是「能打到對手的痛處」。對此，徐巧芯今(17日)回應，周玉蔻被自己點出來後，外界認為周玉蔻有一點尷尬，但徐巧芯認為，其實她不會尷尬的。

國民黨台北市議員李明賢14日在網路時事節目「POP大國民」上表示，藍營現在最重要就是要把論述講出來，因為國民黨有時要喊打殺，可是在講道理時都會輸人家。對此，節目主持人蔡詩萍認為，近來徐巧芯打周玉蔻，以及王鴻薇打雲林前縣長蘇治芬，都有打出效果出來，這2位藍營女將的表現很不錯，這代表國民黨也是能打到對手某些痛處，逼的對手出來解釋。

對於周玉蔻的解釋，蔡詩萍稱，很多媒體都有接政府標案，但關鍵在於周玉蔻被徐巧芯點出來以後，周玉蔻就有一點尷尬了，因為很多人會覺得，原來周玉蔻幫政府辯護，後面有原因的。蔡強調，自己相信周玉蔻接這些標案都是按照程序沒有問題，但在形象上和講話上就會被一定程度的質疑，這也是徐巧芯打到的點。

對於蔡詩萍這番說法，徐巧芯17日傍晚在臉書發文回應「其實啊，蔻蔻不會尷尬的」，因為她一直奉行的原則就是：「只要我不尷尬，尷尬的就是別人！」並hanstag「哪一次不是」。