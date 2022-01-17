特色酒吧「Bad Mama Keelung」的吧檯是用廢棄船隻打造而成。（陳彩玲攝）

基隆市仁愛區委託行商圈曾有美國大兵帶來酒吧文化，近日有一對長年旅居國外的夫妻，將荒廢百年磚瓦屋改造成特色酒吧「Bad Mama Keelung」，店面保留歷史痕跡，並加入創新設計元素，獨特風格成為委託行亮點。

「Bad Mama Keelung」老闆娘Gemma是野柳人，長期旅居澳洲，並在當地開過數間酒吧，去年回到故鄉，因緣際會下，發現基隆具獨特魅力及開發潛力，決定將旅外經驗與在地情感結合，開設特色酒吧，她與丈夫Adam看上藏匿在慶安宮正後方巷弄的百年磚瓦屋，花了11個月時間裝潢，終於在去年12月對外正式營業。

Gemma認為，最酷的酒吧是在找不到的地方，甚至找不到門牌，她提及，基隆有很多傳統老房子，富有神秘味道，現在店裡許多家具、裝飾皆是從海邊撿回的漂流木重新修復而成，最特別的是用廢棄船隻打造成的吧檯，大家合力將船體切割再縫合，現在已成為店內之寶，再也無法遷移的擺設，間接實現重生理念。

Adam說，基隆是很有個性的城市，過去曾被荷蘭人、日本人統治，含有不同文化、藝術，相當神秘。他提及，以前曾在許多大城市居住，包括倫敦、紐約等，但到基隆後發現自己喜歡小城市，開車只要10分鐘就能看見海，是很有特色的地方，唯獨時常下雨令人不習慣。

市議員童子瑋說，委託行曾是國際貿易港口，有美國大兵、日本留學生文化，過去周邊也有非常多國際酒吧，近年大家致力發展地方創生，他認為創生不只有創新，更重要的是掌握在地歷史文化的DNA，希望打造一個新舊融合的文創中心。

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